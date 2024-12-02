Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SUBÜ ortaklığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle gerçekleştirilecek olan "Spor Şenliği" engelsiz yürekleri ve sporseverleri bisiklet turu, masa tenisi, okçuluk, tırmanış, masa oyunları ve voleybol etkinliklerinde bir araya getirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ortaklığıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde "Spor Şenliği" gerçekleştirilecek. Birbirinden farklı spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak şenlikte, engelliler ile sporseverler dayanışma, birlik ve farkındalık ruhuyla dolu bir gün yaşayacak. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi’nde gerçekleştirilecek "Spor Şenliği" sabah 9.30’da gerçekleştirilecek bisiklet turuyla başlayacak. Gün boyunca masa tenisi, okçuluk, spor tırmanış, trap atıcılık, masa oyunları, kognotif atölyeler ve koordinasyon parkurlarıyla spor dolu anların yaşanacağı şenlikte "Goalball" ile oturarak voleybol müsabakaları yapılacak ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ampute Takımı gösteri maçı gerçekleştirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli kardeşlerimiz ve sporseverleri Spor Şenliğinde buluşturuyoruz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemiz ile beraber gerçekleştireceğimiz şenlikte birbirinden farklı spor aktiviteleri, atölyeler, müsabakalar ve gösteri maçları yer alacak. Gün boyu sürecek anlamlı organizasyonumuza tüm sporseverleri davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.