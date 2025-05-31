DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri doğal olan normal doğum farkındalık çalışmalarına Yığılca İlçe Devlet Hastanesi’nde devam ettirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan Doğal olan Normal doğum projesi çerçevesinde Düzce’de farkındalık çalışmaları devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı bölgelerinde yaptıkları stant çalışmalarından bir tanesini de Yığılca İlçe Devlet Hastanesi’nde açtı. İlçe hastanesinin gebe okulu Koordinatörü Hemşire Ayşegül Urlu stantta anne ve anne adaylarına yönelik doğal olan normal doğum ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.