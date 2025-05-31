DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi mimarlık topluluğunun hazırladığı proje çerçevesinde Gümüşpınar Mehmetçik İlkokulu’nun duvarlarında renkli dokunuş gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı üniversiteside ki öğrenci topluluklarının projelerine destek verdiği ÜNİDES projesine başvuran Düzce Üniversitesi Mimarlık Topluluğu’nun renkli dokunuşları ilkokullarda devam ediyor. Bu çerçevede Kapadokya’dan yansımalar projesi çerçevesinde ilkokulların duvarlarında boyama çalışması yapan öğrenciler, ilkokul öğrencilerine Kapadokya’da ki peri bacalarını resmetti.