DÜZCE (İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi kardiyoloji bölümüne hayırsever Pulyat Yalçın tarafından 8 adet ritim holter cihazları bağışlandı.
Düzce Atatürk Devlet hastanesi Kardiyoloji bölümünde kalbin elektriksel faaliyetlerini kaydeden ritim holter cihazlarına yenileri eklendi. Hayırsever Pulyat Yalçın, yeni aldığı 8 adet ritim holter cihazını Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz’a verirken, Düzce Valisi Selçuk Aslan’da hayırsever kadını ve heyetini valilik makamında ağırladı. Cihazların sağlık hizmetinin kalitesini arttırmasında büyük ölçüde destek vereceğini belirten Vali Aslan, Pulyat Yalçın’a teşekkür plaketi verdi.
Kaynak: İHA