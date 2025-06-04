E-ticaret platformu Trendyol, Kurban Bayramı alışverişi için sofra ve mutfak ürünlerinde birçok seçeneği tüketicilere sunduğunu açıkladı.

Kurban Bayramı öncesi hazırlık telaşı başladı. Trendyol, geniş ürün seçkisiyle sofradan mutfağa, temizlikten ev dekorasyonuna ve oyuncaktan giyime kadar tüm ihtiyaçlara yanıt veren ürün ve markaları kullanıcılarla buluşturduğunu duyurdu.

E-ticaret platformundan bayram için sunulan ürünler şöyle açıklandı:

’’Bayramın en özel anları, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz bayram sofralarının etrafında yaşanıyor. Trendyol’un ürün seçkisinde yer alan zarif sofra takımları, sunum ürünleri ve kullanışlı servis gereçleri, bayram sofralarına şıklık katıyor. Mutfakta işleri kolaylaştıran ürünlere de ilgi artıyor. Kıyma makineleri ve derin dondurucular en çok talep gören ürünler arasında yer alırken, kesme tahtaları ve vakumlu saklama kapları gibi pratik ürünler bayram hazırlıklarını hızlandırıyor. Ayrıca tencere setlerinden fırın kaplarına, kek kalıplarından elektrikli mutfak aletlerine pek çok ürün çeşidi kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

Bayram ruhu yalnızca sofralarda değil; evin her köşesinde hissediliyor. E-ticaret platformu, tüm yaşam alanlarını kapsayan geniş ürün yelpazesiyle bayram öncesi ihtiyaçları eksiksiz karşılıyor. Evin atmosferini yenilemek bayram hazırlıklarının tamamlayıcı adımlarından biri. E-ticaret platformunun ürün seçkisindeki dekoratif objeler, aydınlatmalar ve tekstil ürünleriyle evler misafirleri karşılamaya hazır hale geliyor. Temizlik kategorisinde, özellikle cam silme aparatları, zahmetsiz kullanım vadeden yapısıyla kategorinin en dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Çocuklar ise bayramın coşkusunu bayramlık kıyafetler ve hediyelerle yaşıyor. Özellikle Lego ve yapı oyuncakları, bu yıl da çocuklarını hem mutlu etmek hem de üreticiliklerini desteklemek isteyen ebeveynlerin hediye tercihleri arasında öne çıkıyor.’’