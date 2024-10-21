Tabiatta kendiliğinden yetişen içi kızıl mantarlar, 20 santimi aşan büyüklüğü ile görenleri şaşırtıyor.

Samsun’un kırsal mahallelerinde bu sonbaharda mantar bereketi yaşanıyor. Kavak ilçesi Saraykent Mahallesi’nde kendiliğinden çıkan mantarlar, bu sene büyüklüğü ile dikkat çekiyor. Kültür mantarının doğalı olan “içi kızıl mantarı”, bir vatandaşa ait bahçede büyük boyutlara ulaştı. Çapı 20 santim olarak ölçülen bazı mantarlar, görenleri hayretler içinde bıraktı.

Bahçenin sahibi, “Bahçemizde, ilkbahar ve sonbaharda aynı bölgede içi kızıl mantarı oluyor. Kültür mantarının doğalı bu. Her yıl buradan mantar topluyoruz. Bu yıl ilkbaharda kuraklık nedeniyle mantar olmadı. Sonbahar yağışlı geçince mantar bereketi yaşanıyor. Son çıkan mantarlar çok büyük oldu. Bazılarının çapı 20 santimi aştı. Herhangi bir besin vermeden tamamen doğal olarak yetiştiler” dedi.

Uzmanlar, zehirlenme ihtimaline karşı vatandaşları bilmedikleri mantarları tüketmemeleri konusunda uyardı.