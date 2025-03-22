Kırıkkale’de belediye tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak 25 bin çam fidanı dağıtıldı. Kamyonlarla getirilen fidanlar, kısa sürede tükendi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından doğaya katkı sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda fidan dağıtım etkinliği düzenlendi. Etkinlikte vatandaşlara ücretsiz olarak 25 bin çam fidanı dağıtıldı. Kamyonlarla getirilen fidanlar, kısa sürede tükendi. Fidan almak isteyen vatandaşlar zaman zaman izdihama neden oldu. Etkinlikte çevre bilincinin artırılması ve doğaya katkı sunulması hedeflendi. Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da etkinliğe katılarak vatandaşlara fidan dağıttı.

Başkan Önal, gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirterek, talebe göre fidan dağıtımının süreceğini söyledi. Başkan Önal, "Tam 25 bin fidan dağıtıyoruz. Kırıkkale halkımız buradalar ve çok duyarlı davrandılar. Talepte bulunan tüm vatandaşlarımıza belediye olarak fidan dağıtmaya devam edeceğiz. Daha yeşil bir Kırıkkale’yi hep beraber sağlayabiliriz. Görüyorum ki vatandaşlarımız bu sorumluluğu almış durumdalar. Müthiş bir kalabalık var ve bu ortam bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Fidan desteğinden faydalanan vatandaşlardan Adeviye Doğutaş ise, "Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik yaptığı için. Hepimiz doğaya katkıda bulunmalıyız. Yeşili çoğaltmalı, ağaç dikmeliyiz. Herkesin duyarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.