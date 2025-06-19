Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği çalışması gerçekleştirdi.

Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı piknik alanlarında yürütülen temizlik faaliyetleriyle, bölgedeki atıklar titizlikle toplandı. Doğa Koruma ekipleri, çevre bilincinin önemine dikkat çekerek vatandaşlara "En güzel temizlik kirletmemektir" mesajını iletti. Yapılan açıklamada, doğal alanların korunması ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakılması için toplumun tüm kesimlerine büyük görevler düştüğü vurgulandı.

Munzur Vadisinin eşsiz doğasının korunması için bu tür çalışmaların düzenli olarak sürdürüleceği belirtilirken, vatandaşlardan da doğaya karşı daha duyarlı olmaları istendi.