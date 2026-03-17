Tunceli'de uzun yıllardır hizmet veren DSİ 93'üncü Şube Müdürlüğü binası yıkılarak yerine modern ve depreme dayanıklı yeni bir hizmet binası inşa edilecek.

Tunceli'de kamu hizmet altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir adım atıldı. Devlet Su İşleri (DSİ) 93'üncü Şube Müdürlüğü'ne ait mevcut hizmet binasının yenilenmesi için süreç başlatıldı. 1980 yılında inşa edilen ve yaklaşık yarım asırdır kente hizmet veren mevcut binanın, hem fiziki yıpranma hem de artan hizmet ihtiyaçları doğrultusunda yetersiz kaldığı değerlendirildi. Bu kapsamda, binanın yıkılarak yerine daha modern, güvenli ve günümüz standartlarına uygun yeni bir hizmet binası yapılmasına karar verildi.

Başlatılan dönüşüm süreciyle birlikte, kurumun hizmet kapasitesinin artırılması ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Özellikle depreme dayanıklı olarak inşa edilecek yeni binanın, çalışanlar için daha konforlu bir çalışma ortamı sunması da hedefleniyor. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayacak inşa süreciyle birlikte, Tunceli'de kamu hizmetlerinin daha güçlü, hızlı ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi için önemli bir altyapı kazandırılmış olacak.