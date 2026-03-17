Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin (RTEÜ) 20. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katılmak üzere Rize'ye geldi. RTEÜ bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını da gerçekleştiren Kacır'a Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize milletvekilleri Harun Mertoğlu ve Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, RTEÜ Vakfı Başkanı Nusret Bayraktar, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ile birlikte ilgililer, öğrenciler, akademisyenler eşlik etti.

Açılışın ardından 20. kuruluş yıl dönümü programına geçen Kacır, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin bilim ve teknoloji temelli kalkınma yolculuğuna vurgu yaparak 'Dünya genelinde en fazla bilimsel yayın üreten ülkeler arasında 22'nci sıradan 14'üncü sıraya yükseldik. 2002'de 414 olan yerli patent başvuru sayısı geçtiğimiz yıl 11 bin 394'e ulaştı. Yerli patent başvurularında dünyada 10'uncuyuz. Kadın buluşçu oranında dünya birincisiyiz. 2002'den bu yana Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarını 1,2 milyar dolardan 19,9 milyar dolara yükselttik' dedi.

Bakan Kacır konuşmasının devamında, 'Kendi insansız hava araçlarını, füzelerini, mühimmatını, jet motorlarını, savaş uçaklarını, helikopterlerini, uydularını, radar ve elektronik harp sistemlerini geliştiren ve üreten bir ülkeyiz. Bizlerden neyi esirgiyorlarsa onun daha iyisini yerli ve milli olarak geliştiriyor, üretiyoruz. Milletimizin 60 yıllık yerli ve milli otomobil özlemini; akıllı ve elektrikli otomobilimiz Togg'la gerçeğe dönüştürdük. 2006'da kurulan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitemizin araştırma ve bilim üretme kapasitesi, Anadolu şehirlerimizin Türkiye'nin bilim ve araştırma yolculuğuna güç kattığının en somut göstergesidir. Bugüne kadar TÜBİTAK bursları kapsamında üniversitemizdeki bin 29 öğrenci ve araştırmacıya yaklaşık 227 milyon lira destek verdik. Üniversitemizin 162 projesine 423 milyon lira destek sunduk. DOKAP ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı eliyle projelere 75 milyon lira kaynak sağladık' ifadelerini kullandı.

'Hamdolsun epey bir mesafe aldık'

Programda konuşan İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyet Başkanı Bilal Erdoğan ise üniversitenin ilk yıllarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adına yakışır bir üniversite kurmakta çok zorlanacaklarını düşündüğünü dile getirerek, 'Cumhurbaşkanımızın ismi bu üniversiteye değil İstanbul'da bir üniversiteye verilecekti. Doğrusu ben de İstanbul'da bir üniversiteye verilmesini çok arzu ediyordum. Ama Rize daha hızlı hareket etti, senato daha erken karar aldı, biraz emrivaki oldu ve Cumhurbaşkanımız da 'tamam, seve seve' dedi. Vakfın kurulduğu ilk yıllarda da muhalefet ettim ben. Dedim ki; 'Cumhurbaşkanımızın adına yakışır üniversiteyi Rize'de yapmakta çok zorlanacağız, nasıl olacak bu iş?' Hamdolsun epey bir mesafe aldık. Cumhurbaşkanımızın adına yakışır bir üniversite olmaya her zamankinden daha yakınız. Çalışmaya devam edeceğiz ve gerçekten Rize'de dünya çapında bir araştırma üniversitesini var etmek için biz vakfımız olarak bütün Rize'nin enerjilerini, Cumhurbaşkanımızın tabii ki desteğini arkamıza alarak harekete geçirmeye çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

Program, akademisyenlere ödüller verilmesiyle sona erdi.