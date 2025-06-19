Acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik bölgesel koordinasyon toplantısı Tunceli’de yapıldı.

2025 yılı birinci 4. bölge illeri 13. Acil Sağlık Koordinasyon Merkezi (ASKOM) toplantısı, Malatya İl Sağlık Müdürlüğü başkanlığında, Tunceli İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlendi. Toplantıya Elazığ, Bingöl ve Malatya İl Sağlık Müdürlükleri ile bölgedeki kamu ve özel sağlık kurumlarının temsilcileri katılım sağladı. Ev sahibi kurum adına toplantıya katılan Tunceli İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, katılımcıları selamlayarak toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Malatya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Cezmi Karaca, acil sağlık hizmetlerinin önemine değinerek bölgesel iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya ayrıca Bingöl İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Samet Tatlı ve Elazığ Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ramazan Gürgöze de katılım sağladı. İl temsilcileri tarafından yapılan sunumlarla, illerdeki mevcut acil sağlık hizmetlerinin genel durumu değerlendirildi.

Toplantı kapsamında, 4. bölge illerinde yürütülen acil sağlık hizmetlerinin işleyişi, karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri detaylı şekilde ele alındı. Özellikle vaka yönetimi, ambulans hizmetleri, hastane öncesi acil sağlık müdahaleleri ile hastane transfer süreçlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik öneriler gündeme taşındı.

Toplantının kapanışında, bölge illerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu hizmetlerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması açısından ASKOM toplantılarının taşıdığı stratejik öneme dikkat çekildi. Ayrıca sağlık hizmet sunucularının kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmalarının, acil sağlık hizmetlerinin kalitesini ve etkinliğini artıracağı vurgulanarak, bu doğrultuda kurumsal iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde ortak temenniler dile getirildi.