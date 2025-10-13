Diyarbakır merkezde gece saatlerinde gökyüzü adeta aydınlandı. Şiddetli gök gürültüsü eşliğinde peş peşe çakan şimşekler, karanlığı bir anda gündüze çevirdi. O anlar, gökyüzünün etkileyici yüzünü gözler önüne serdi.
Görsel şölenin yaşandığı dakikalar cep telefonu kamerasına yansırken şimşeklerin oluşturduğu ışık oyunları, kentte muhteşem bir görüntü oluşturdu. Yağışlı hava gün boyu devam ederken uzmanlar, bu tür doğa olaylarının yıldırım riski taşıdığını hatırlatarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Kaynak: İHA