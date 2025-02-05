Diyarbakır’da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Vali Murat Zorluoğlu, 5 bin 300 hak sahibinin evine yerleştiğini söyleyerek, "Daha sonra orta hasarlı olup üzerinden bir yıl geçtikten sonra ağır hasarlı duruma gelen 2 bin 600 civarında yapı vardı. Bunlarla ilgili süreç biraz geç başladı. Orada da yüzde 47 seviyesindeyiz" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da yaralar sarılmaya devam ediyor. Merkez Bağlar ilçesi kırsal Oğlaklı Mahallesi’nde depremin hemen ardından TOKİ eliyle başlanılan deprem konutları peyderpey teslim ediliyor. Kentte 5 bin 450 tane ağır hasarlı yapının yıkımlarının büyük bölümü tamamlanırken, kalan kısımların ise mahkeme kararlarının ardından yıkımları devam ediyor. 1 yılın ardından orta hasardan ağır hasarlı duruma gelen 2 bin 600 yapının inşasında da yüzde 47 seviyelerine gelindi.

Vali Murat Zorluoğlu, İHA muhabirine asrın felaketi olarak nitelendirilen Şubat 2023 depreminden Diyarbakır’ın da ciddi bir şekilde zarar gördüğünü hatırlatarak, ilk günden itibaren devletin bütün kurumlarıyla vatandaştan aldığı destekle çok büyük bir gayretle çalıştığını söyledi. Vali Zorloğlu, Diyarbakır’da depremde konutu ya da iş yeri zarar gören 15 binin üzerinde hak sahibi olduğunu kaydetti. Şu anda yapılmakta olan 17 bin 200’ün üzerinde konut olduğunu aktaran Zorluoğlu, "Biz, hak sahibinden daha fazla bir konut inşa ediyoruz. Kalan kısmı da sosyal konut olarak değerlendirilecek. 17 bin 200 konutun şu ana kadar 7 bin 900 tanesi tamamlandı. Bunların kuraları çekildi ve yaklaşık 5 bin 300 vatandaşımıza evleri teslim edildi. Diğerleri de peyderpey teslim edilecek. Kalan 9 bin 500 civarında konutun da yapımı devam ediyor. Bu da bu yıl içerisinde peyderpey kuraları çekilmek suretiyle vatandaşlarımıza teslim edilecek. 2025 yılının sonuna geldiğimizde 17 bin konutun tamamını vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" dedi.

Ayrıca iş yerleri yapıldığına değinen Zorluoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Oğlaklı bölgesinde 214 iş yeri yapılıyor. Sosyal donatı alanları oluşturuluyor. 7 okul inşaatı devam ediyor. 4 cami inşaatı devam ediyor. Kırsalda vatandaşlarımızın köy tipi evlerini yapıyoruz. Yaklaşık bin 100 tane de o şekilde yapılıyor. Merkez 4 ilçenin dışındaki ilçelerde de yine TOKİ 2 bin 800 tane konut yapıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde deprem yaralarının sarılması noktasında Diyarbakır’da hummalı bir çalışma var."

Diyarbakır’da depremin hemen sonrasında yaklaşık 5 bin 450 tane ağır hasarlı yapı olduğunu dile getiren Zorluoğlu, bu yapıların yüzde 94’ünü şu anda yıktıklarını ve enkazını da kaldırmış durumda olduklarını söyledi. Kalanların büyük bölümünün mahkeme kararı bekledikleri yapılar olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, "Dolayısıyla ağır hasarlı yapıların tamamını kaldırdık diyebiliriz. Daha sonra orta hasarlı olup, üzerinden bir yıl geçtikten sonra ağır hasarlı duruma gelen 2 bin 600 civarında yapı vardı. Bunlarla ilgili süreç biraz geç başladı. Orada da yüzde 47 seviyesindeyiz. Kaymakam arkadaşlarımız yoğun bir gayret içerisindeler. Bu kalan kısmı da yaz aylarına kadar yıkıp enkazlarını kaldıracağız. Böylece Diyarbakır’da bu manada bir enkaz kalmamış olacak" ifadelerini kullandı.