Kadınlara maddi ve manevi anlamda destek olabilmek için "Kadın Emeği Pazarı"nı hayata geçiren Bakırköy Belediyesi, depremzede kadınlara nefes oldu. 6 Şubat depreminin yıl dönümünde Hatay’dan gelen kadınlar, onlar için ayrılan stantlarda yöresel lezzetlerini ve el işlerini tanıtıyor.

Bakırköy Belediyesi, ilçenin en işlek noktalarından biri olan General Şükrü Kanatlı Caddesi’nde hayata geçirdiği "Kadın Emeği Pazarı"nı depremzede kadınlara ayırdı. Ülkeyi derinden sarsan 6 Şubat depreminin yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen proje ile, Hatay’dan gelen depremzede kadınlar kendi elleriyle yaptığı yöresel lezzetleri göz nuru el işlerini tanıtarak kazanca dönüştürüyor. Hatay’daki kadın kooperatiflerinin de yerini aldığı stantlar, depremzedelere hem maddi hem de manevi anlamda umut oluyor. Hataylı kadınlar, 9 Şubat’a kadar emeklerini sergilemeye devam edecek.

"Dayanışma ruhunu burada hissettim"

Antakya’dan gelen ve emeğine değer verilmesinin onu gururlandırdığını söyleyen Sibel Atmaca, "Deprem sonrasında bütün düzenimiz değişti, sil baştan yeni bir hayata başladık. Bakırköy Belediyesi’nin deprem bölgesindeki kadınlara destek olmak amacıyla bir haftalığına stant vereceğini öğrendim. Başvurdum, kabul edildi ve buraya ürünlerimi getirerek Bakırköy halkına sunmaya çalışıyorum. El işlerimizin değerlendirilmesi, insanlara sunulması beni mutlu ediyor. Emeğimize değer verilmesi bizi gururlandırıyor. Yaptığımız işlerin boş olmadığını, maddi kazanca dönüştürülebileceğini görmek mutluluk verici. Bu iş ayrıca psikolojik olarak da bir şeylerle uğraşıp bir ürünler üretmemizi, o stresi atmamıza da destek oluyor. Hatay’dan gelip burada bir ürünümü satacağımı hiç düşünmemiştim. Dayanışma ruhunu burada hissettim, iyi ki bize bu imkan tanındı" dedi.

"Üretimin kendisi, insanlarla buluştuğunda anlam kazanıyor"

Ürettiklerinin insanlara ulaşmasından mutluluk duyduğunu belirten Beste Dinçman, "İstanbul’a Bakırköy Belediyesi’nin desteği sebebiyle geldim. Burada kendi el emeğimle ürettiğim ürünleri sergileme fırsatı buluyorum ve bu üretimin kendisi, insanlarla buluştuğunda anlam kazanıyor. Depremin yıldönümünde bize bu hafta boyunca burayı ayıran Bakırköy Belediyesi’ne teşekkür ederim" diye konuştu.

"Destek olabilmek çok güzel"

Stantlardan alışveriş yaparak depremzede kadınlara destek olan Bakırköylü Seray Çiçekdemir ise, "Oraya gidemedik ama burada bir şeyler alarak depremzede kadınlara ufak da olsa destek olabilmek çok güzel. İnşallah buradaki kuyruk daha da uzar. Bakırköy Belediyesi çok iyi bir şey düşünmüş, teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.