Diyarbakır'da toplum sağlığını güçlendirmek ve sigara kullanımını azaltmak amacıyla hayata geçirilen mobil sigara bırakma polikliniği, vatandaşlara daha kolay erişim sağlamak için hizmete başladı.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, tütünle mücadele kapsamında mobil sigara bırakma polikliniğini vatandaşlarla buluşturdu. Ücretsiz danışmanlık, değerlendirme, bağımlılık düzeyi tespiti ve tedavi yönlendirmesi sağlayan mobil poliklinik, Diyarbakır'ın farklı ilçe ve bölgelerine ulaşarak sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi hedefliyor. Tam donanımlı araçta sigara bırakma konusunda uzman hekimler, psikologlar ve sağlık profesyonellerinden oluşan ekip görev alıyor. Bu sayede sağlık merkezine gidemeyen veya vakit bulamayan bireylere yerinde hizmet sunuluyor.

Mobil poliklinikte yapılan değerlendirmeler sonucunda kişiye özel sigara bırakma planları oluşturuluyor, gerekli görülen durumlarda ücretsiz olarak ilaç tedavisi sunuluyor ve bırakma süreci profesyonel ekip tarafından düzenli olarak takip ediliyor. Bu kapsamlı yaklaşım, sigara bırakma sürecindeki başarı oranını artırmayı hedefliyor.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Emre Asiltürk yaptığı açıklamada, ''Mobil sigara bırakma polikliniği sigara ile mücadelemizde önemli bir adım olacaktır. Tütün ve tütün ürünleri le mücadelemizde vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak ve tütün ve tütün ürünlerini kullanan kişilerin sigara bırakma hizmetlerine erişimini artırmak amacıyla mobil polikliniğimizi hizmete aldık. Alanında uzman hekimlerimizle sigara bırakma yolculuğunda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Mobil sigara bırakma polikliniği, ilimizin farklı noktalarında vatandaşlarımızla buluşmaya devam edecek'' dedi.