Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, cadde ve bulvarlara yerleştirilmesi hedeflenen 4 bin çöp kovasından 2 bin 100 adedinin montajını tamamlayarak kent girişlerinde temizlik çalışması yürüttü.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde başlattığı temizlik kampanyası kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kentin cadde ve bulvarlarında eksik, kırık veya daha önce montajı yapılmayan yerlere çöp kovası montajı yapıyor. Yürüyüş yollarında ve halktan gelen yoğun talep üzerine bulvarlarda bulunan tüm çöp kovaları yenileri ile değiştiriliyor. Bu kapsamda ekipler, 29 Kasım’da startını verip kentin ana arterlerine yerleştirmeyi hedeflediği 4 bin çöp kovasından 2 bin 100 adedinin montajını bitirerek halkın hizmetine sundu.

Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ile ortak çalışma yaparak kentin temiz tutulmasını sağlıyor. Büyükşehir, Kayapınar ve Bağlar Belediyesi ekipleri, kentin dört ana giriş noktası olan Mardin, Silvan, Şanlıurfa ve Elazığ karayollarında temizlik çalışması yürüttü. Çalışmada çevreye atılan atıklar toplanarak Katı Atık Entegre Tesisinde bertaraf edildi.

Ayrıca kent genelinde boş alan ve arazilere atılan atıklar da ekipler tarafından toplandı.