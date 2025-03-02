Diyarbakır’da kelebek hastası 18 çocuğun diş ve çene taramalarının ardından gerekli tedavileri yapıldı.

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır öncülüğünde 13 kelebek hastası çocuk, üniversitesinin Diş Hekimliği Hastanesine götürülerek diş ve çene taramalarının ardından gerekli tedavileri yapıldı.

Prof. Dr. Zelal Seyfioğlu Polat, klinikte kelebek hastalığından mustarip minik meleklerin olduğunu söyledi. Çocukların ağız diş sağlığı muayeneleri ve gerekirse tedavilerini yapmakta gönüllü olduklarını kaydeden Polat, "Hocalarımız gönüllü, Şenay hanım gönüllü. Türkiye’deki kelebek hastası çocuklarımıza örnek olması, bu şekilde bir dalga oluşturmak Türkiye’de bu çocuklarımızın ağız ve diş sağlığında bir nebzede olsa rahatlatıp sağlığına kavuşturmak bizim boynumuzun borcu" dedi.

Prof. Dr. Seher Gündüz Arslan ise, tedavilerine yardımcı olmaya devam edeceklerini, hatta onlar için ayrı bir klinik ayarlayıp orada daha rahat, daha hijyenik şartlarda ve konforlu bir şekilde tedavi olmalarını sağlayıp bunun da daha sonra süreklilik halinde devam etmesini sağlayacaklarını söyledi.

Prof. Dr. İzzet Yavuz da, ekibiyle birlikte toplumda nadir görülen ‘Epidermolizis Bülloza’ gibi rahatsızlıkların tedavilerini kliniklerinde rahatlıkla yaptıklarını ifade ederek, rahatlıkla kendilerine başvuru yapılabileceğini dile getirdi.

2 çocuğunda da Epidermolizis Bülloza hastalığı olan anne Gülseher Koçak, "Bugün etkinliğimiz var. Bizi buraya davet ettiler ve bize randevusuz bu ayrıcalığı tanıdılar. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.