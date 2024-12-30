Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan 300 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal Mahalli Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, Kulp ilçesine bağlı Akçasır, Kayacık, Yuvacık, Ağaçkorur, Alaca ve Yayla mahalle yollarında toplamda 300 kilometrelik yol ağını ulaşıma açtı.

7 mahalle yolunun yüzde 90’ı açılırken, kalan kısımların en kısa sürede açılması için ekiplerin çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.