İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü vesilesiyle Diyarbakır’da etkinlik düzenlendi.

Öğretmenevi Konferans Salonu’ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün hazırladığı, İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u konu alan bir sinevizyon gösterimi sonrası Doç. Dr. Mehmet Serkan Şahin, günün anlam ve önemi belirten bir konuşma yaptı. Şahin, konuşmasında, milli mücadelenin zorlu ruhunu ve Mehmet Akif Ersoy’un eşsiz vatan sevgisini dinleyicilere aktardı. Sezai Karakoç Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ahmet Eren Arık’ın Mehmet Akif Ersoy’un "Birlik" şiirini etkileyici bir şekilde seslendirmesi salondan büyük alkış aldı. Ayrıca, özel gereksinimli öğrencilerin hazırladığı duygu dolu video gösterimi, izleyiciler tarafından beğeni topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bandosu ve Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerince gerçekleştirilen müzik dinletisi ve Sanatçı Ümran Gürcan’ın "Ay Yıldız" şarkısı ise dinleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Programda resim, kompozisyon, öğretmenler arası fotoğraf yarışması ve İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğretmen ve öğrencilere ödülleri, Vali Murat Zorluoğlu ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Programa; Vali Murat Zorluoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.