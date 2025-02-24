Diyarbakır’da 20 fotoğraf sanatçısı Ashab-ı Kehf ve Birkleyn Mağaralarını gezip fotoğrafladı.

Diyarbakır’ın tarihi ve doğal güzelliklerini arşivleme çalışmalarına devam eden Fotono21 Fotoğraf Derneği, Lice ilçesinde bulunan Ashab-ı Kehf ve Birkleyn Mağaralarına fotoğraf gezisi düzenledi. Soğuk havaya rağmen 20 fotoğraf sanatçısı, hem bölgenin kültürel mirasını tanıtmak hem de sanatsal bir bakış açısıyla bu mirası kayıtlara almak amacıyla gezi düzenledi. Fotono21 Fotoğraf Derneği üyeleri, gezinin ilk durağı olan Ashab-ı Kehf Mağarasında, hem tarihi bir yolculuğa çıktı hem de bu mistik mekanı fotoğrafladı. İslami kaynaklarda ve yerel efsanelerde önemli bir yere sahip olan Ashab-ı Kehf, yüzyıllardır insanlığın ilgisini çeken bir inanç ve kültür mirası olarak varlığını sürdürüyor. Dernek üyeleri, bu kutsal mekanın atmosferini fotoğraflarına yansıtarak, izleyicilere tarihin derinliklerine uzanan bir hikaye sundu.

Gezinin ikinci durağı olan Birkleyn Mağaraları ise katılımcıları doğanın büyüleyici dokusuyla karşıladı. Lice ilçesinde yer alan mağaralar, hem doğal güzellikleri hem de tarihi kalıntılarıyla fotoğraf sanatçılarına geniş bir üretim alanı sundu. Soğuk hava şartlarına rağmen fotoğraf sanatçıları, mağaraların etkileyici atmosferini ve çevresindeki doğal manzaraları karelerine taşıdı.

Dernek Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, amaçlarının bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini fotoğraf sanatı aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtmak ve bu mirası gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Kılıçoğlu, "Ashab-ı Kehf ve Birkleyn Mağaralarında, hem tarihin izlerini hem de doğanın büyüleyici güzelliklerini keşfettik. Katılımcılarımızın soğuk havaya rağmen gösterdikleri ilgi ve çaba, bu gezinin başarısını ortaya koyuyor" dedi.