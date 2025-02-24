Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerine bağlı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy ve mezra yollarını açma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Batman’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Kozluk ilçesine bağlı Armutlu, Geçitaltı grup köy yolları ile Sason ilçesine bağlı Bayramlar, Sarıyayla, Üçdirek, Çakırpınar ve Keçiler köyleri ile 20’in üzerinde mezra yolu ulaşıma kapandı.

İlçeler Özel İdaresi ekiplerinin kar temizleme araçlarıyla yürüttüğü hummalı çalışmalar neticesinde köy yolları ulaşıma açıldı. Kapalı olan bazı mezra yollarında da çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.