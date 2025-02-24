Samsun’un Atakum ilçesinde sahil ile karın seyri doyumsuz manzarası havadan görüntülendi. Kar yağışı ile birlikle kent sakinleri soluğu sahilde aldı.

5 gündür ülke genelinde etkili olan Altay Kar Fırtınası Samsun’a da son yılların en yoğun kar yağışını bıraktı. Şehrin dört bir yanı beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santimi aştı. Yağışın etkili olduğu Atakum sahilinde ise seyri doyumsuz manzaralar oluştu. Kar yağışı ile birlikle kent sakinleri soluğu sahilde aldı. Kimi kar topu oynadı kimi de çocuklarıyla kardan adam yaptı. Demliğiyle sahile gelen bir genç, manzara eşliğinde sıcak çayını yudumladı. ATV tutkunları da Çobanlı İskelesi Meydanı’nda drift yaparak eğlenceli vakit geçirdi. Vatandaşlar, en son 2017 yılında böyle bir kar yağışı gördüklerini, kar yağışıyla birlikte sahilde eğlendiklerini söylediler. Çocuklar ise karda güreş yaptıklarını, kar topu oynadıklarını belirtti.