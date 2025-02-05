Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde ürettiği kışlık mevsimlik çiçekleri Bağlar, Kayapınar, Sur ve Yenişehir ilçelerinin park, refüj ile kavşaklarında toprakla buluşturmaya devam ediyor.

Sezonu 1 milyon 30 bin kışlık mevsimlik çiçek hedefiyle açan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, kendi üretimi olan farklı renklerde lahana ve menekşeleri kentin farklı noktalarında değerlendiriyor.

Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, kent genelinde yürütülen yeşillendirme çalışmaları kapsamında şu ana kadar belirlenen alanlara toplam 432 bin 855 adet lahana ve menekşe kışlık mevsimlik çiçeği dikti.

Yılı yaz ve kış dönemine ayırarak Yenişehir ilçesi TOKİ içinde yer alan Fidanlık Üretim Şefliğinde, farklı türlerde mevsimlik çiçek üreten ekipler, önceden belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda çiçeklendirme çalışmalarına

Nisan 2025 tarihine kadar devam edecek olan çalışmada Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, lahana ve menekşe olmak üzere toplam 597 bin 145 adet bitkiyi daha kentin farklı noktalarında toprakla buluşturacak.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çiçeklendirme çalışmalarında alanların estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamak amacıyla farklı türde 2 bin 446 adet çalı bitkisini de kullandı.

Fidanlık ve Ağaçlandırma Şube Müdürlüğü, kışlık mevsimlik çiçek dışında kasım-mart ayları arasında gerçekleşen ağaçlandırma işlemleri kapsamında şu ana kadar bin 652 ağacı toprakla buluşturdu.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, öte yandan 4 merkez ilçenin farklı adreslerinde uygulayacağı yazlık mevsimlik çiçeklendirme işlemleri için de planlama çalışmalarına devam ediyor.