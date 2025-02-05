Bursa Belediyeler Birliği’nin, yerel yönetimler arası düzenlediği voleybol turnuvasının galibi Gürsu Belediyesi oldu. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleşen etkinliğe 13 belediyeden 156 sporcu katıldı. 5 gün süren etkinliklerde eleme usulüyle yapılan maçlar sonucunda turnuvanın şampiyonu belli oldu.

Voleybolun galibi Gürsu Belediyesi

Gürsu Belediyesi voleybolda belediyeler arasında düzenlenen turnuvada şampiyonluğu göğüsledi. Voleybol Dostluk Turnuvası’nın galibi olan Gürsu Belediyesi Voleybol Takımı’nın coşkusuna Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık da katıldı. Final maçını Gemlik Belediyesi ile oynayan Gürsu Belediyesi Voleybol Takımı 3-0 galip geldiği maç sonrası kutlama yaptı.

Yıldırım Belediye Başkanı ve Bursa Belediyeler Birliği Başkanı Oktay Yılmaz "Bursa’mız için tüm gayretimizle çalışırken bizleri bir arada tutan en güçlü şey, dostluğumuz ve dayanışmamız. Bursa Belediyeler Birliği olarak düzenlediğimiz Belediyeler Arası Voleybol Dostluk Turnuvası’nda, sporun birleştirici gücüyle bu değerleri daha da güçlendirecek, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik" dedi.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ise katılımcılara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, kupayı Gürsu Belediyesi voleybolcuları ile birlikte kaldırdı.