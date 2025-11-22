Diyarbakır’da Ceylan Karavil Park Alışveriş Merkezi, yılın en renkli dönemini müjdeleyen alışveriş festivalini başlattı.

22 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında düzenlenen festival, ziyaretçilere hem eğlence hem de avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor. Festival kapsamında AVM tarafından hazırlanan birbirinden özel etkinlikler, 10 gün boyunca AVM atmosferini şenlendirecek.

Her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlayan Ceylan Karavil Park, bu yıl da geniş katılımlı bir festival programı ile alışveriş deneyimini çok daha keyifli hale getiriyor. Etkinlikler, özellikle çocuklu aileler için unutulmaz anlar yaşatmayı hedefledi. AVM’nin hazırladığı gösteriler, renkli karakterler ve sahne performanslarıyla AVM’de enerji dolu bir ortam oluşturdu.

Festivalin en çok ilgi çekecek bölümlerinden biri, üç gün boyunca AVM’nin farklı noktalarında gerçekleşecek olan hayvan korteji ve dünya tatlısı kukla kortejleri olacak. Gerçekçi kostümler ve eğlenceli karakterlerle hazırlanan kortej, AVM koridorlarında özel müzikler eşliğinde ziyaretçilerle buluşacak. Animatörler ve interaktif performanslar sayesinde çocukların ilgisini çeken bu etkinlik, fotoğraf çekimi için de harika bir fırsat sunacak.