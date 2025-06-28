Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Silvan ve Çüngüş ilçelerinde çıkan anız ve orman yangınlarına müdahale ederek söndürdü.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da Silvan ve Çüngüş ilçelerinde bulunan anız ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine İtfaiye ekipleri, yangın yerine hızlıca intikal etti. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınlar, zorlu arazi koşullarına rağmen İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Silvan’daki anız yangını

İlk yangın Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi’nde dün saat 16.30’da çıktı. Anız yangını, 6 İtfaiye aracı ve 2 su tankerinin yardımı ile gece saat 01.00’da kontrol altına alındı. Yangında, Umur, Yeşiltepe ve Yolaç mahalleri ile Gazatope mevkiinde geniş bir alan etkilendi.

Orman yangını sabah söndürüldü

Çüngüş ilçesi Arpadare Mahallesi’nde ise dün saat 18.00’da ormanlık alanda çıkan yangın sabah saat 06.00’da söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına 4 itfaiye aracı ve Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı 1 araç ve 2 su tankeri ile müdahale edildi.