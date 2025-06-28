Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde dünden itibaren devam eden orman yangını kontrol altına alınırken, Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan yangının sürdüğü bildirildi.

İlk yangın, dün sabah saatlerinde Türkoğlu ilçesi İmalı Mahallesi kırsalındaki ormanlık arazide çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle ihbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki ekipler sevk edildi. 33 araç, 3 helikopter ve yaklaşık 160 personel, 25 gönüllü ile gün boyu havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi ile yangın bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İkinci yangın ise bugün Dulkadiroğlu ilçesi Söğütlü Mahallesi kırsalında çıkmıştı. Anız yangını ile başlayan yangın nedeniyle bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz, 3 su tankı, çok sayıda iş makinesi ve 40 personel sevk edildiği bildirildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangının daha fazla yayılmadan kontrol altına alınması amacıyla hem havadan hem de karadan başlattığı müdahalenin sürdüğü kaydedildi.