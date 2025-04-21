Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan Mehmet Melik Özmen İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte okul çevresine ağaç dikti

Diyadin ilçesine bağlı Mehmet Melik Özmen İlkokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte anlamlı bir çevre etkinliğine imza attı. Okul bahçesi ve çevresinde gerçekleştirilen ağaç dikme çalışmasıyla öğrenciler, hem doğaya olan sevgilerini gösterdi hem de çevre bilincini pekiştirdi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde çeşitli fidanları toprakla buluşturdu. Hem eğitici hem de keyifli geçen etkinlikte çocukların heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Okul yönetimi, bu tür faaliyetlerin öğrencilere doğa sevgisini aşılamak ve çevresel farkındalık kazandırmak açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Öğrenciler ise kendi diktikleri ağaçlara uzun yıllar boyunca göz kulak olacaklarını söyledi