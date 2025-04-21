Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, iş dünyasının temsilcilerine yönelik "Satış Teknikleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi" eğitimi düzenlendi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında, oda üyelerine yönelik eğitimler devam ediyor. Program kapsamında, firmaların ticaret kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve rekabet güçlerinin arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla "Satış Teknikleri ve Müşteri İlişkileri Yönetimi" eğitimi düzenlendi. Ücretsiz olarak düzenlenen yılın üçüncü eğitim programında, iş dünyasının temsilcileriyle buluşan eğitmen Şehnaz Dereli tarafından, "Etkili Satış Teknikleri", "Müşteri İkna Yöntemleri", "Müşteri Sadakati ve Memnuniyeti", "Dijital Satış Kanalları", "Online Müşteri İlişkileri" ve "Müşteri Sadakati Oluşturma Stratejileri, Müşteri Memnuniyeti Ölçümleme ve Geri Bildirim Toplama" başlıklarında sunumlar yapıldı.

"Üye memnuniyeti en öncelikli başlıklarımızdan"

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, işletmelerin rekabet gücünü geliştirmeye destek vermek adına oda üyelerine yönelik eğitimlere aralıksız devam ettiklerini belirtti. Düzenlenen eğitimin önemine işaret eden Murzioğlu, "Bilindiği gibi odamız, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi’nin koordinatörlüğünü yürütmekte. Proje kapsamında da sık sık eğitimler düzenleyerek, üyelerimizle bir araya geliyoruz. Oda olarak üye memnuniyeti en önemli başlıklarımızdan biri. Gerek müşteri memnuniyeti olsun, gerekse satış teknikleri konusunda olsun daha bilinçli adımlar atmak isteyen üyelerimiz için bu eğitimi organize ettik. Amacımız, üyelerimizin doğru bilgiye yatırım yapmalarını sağlayarak, riskleri azaltmalarını, en iyi fırsatları yakalamalarını sağlamak. Hedeflediğimiz amaçlar doğrultusunda ve üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda, değişik başlıklarda eğitimler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.