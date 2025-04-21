Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00’te Ada Mahallesi Kartal Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Z.K. idaresindeki 57 ACK 771 plakalı 3 tekerlekli motosiklet Kartal Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Z.K. ve yolcu olarak bulunan Z.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.