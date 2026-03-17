Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı 41 çocuk evinde koruma altında bulunan çocuklar, biriktirdikleri fitrelerini Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türk Kızılay'ına teslim ederek anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi.

Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk evlerinde kalan tüm çocuklar adına altı temsilci çocuk, toplanan yardımları Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Onur Çoban, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Öztürk ve Şube Müdürü Reha Oğuz Ertuğrul'a teslim etti. Gerçekleştirilen bağış tesliminde çocukların yanında Kuruluş Müdürü Fatih Behçet ve Kuruluş Müdür Yardımcısı Tülay Kisbet Öztürk de yer aldı. Çocuklar, bölgede yürütülen insani yardım çalışmaları ve sağlanan destekler dolayısıyla Kızılay yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Gönüllülük köprüsü kuruldu

Ziyaret sırasında çocukların sosyal sorumluluk projelerinde daha aktif rol alabilmeleri amacıyla Türk Kızılay ile gönüllülük temelli bir iş birliği başlatıldı. Bu kapsamda çocuk evlerinde kalan gençlerin Kızılay'ın yürüttüğü yardım faaliyetlerine gönüllü olarak katılması kararlaştırıldı. Kızılay yetkilileri, çocukların bu anlamlı talebinden duydukları memnuniyeti dile getirerek genç gönüllülere her türlü desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Yarın iftar çadırında görev alacaklar

İş birliğinin ilk somut adımı olarak çocuklar, Kızılay tarafından kurulan iftar çadırında gönüllü olarak görev alacak. Yemek dağıtımı ve saha çalışmalarında yer alacak olan çocuklar, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü bizzat deneyimleyerek toplumsal dayanışmaya katkı sunacak.