Çoğunluğunu Samsun Maarif Orkestrası ve Korosunun oluşturduğu ve Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyununun prömiyeri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak.

Dönmeyi düşünmeyen kahramanların yazdığı Çanakkale Zaferi'nin destansı hikâyesini konu alan eser, bu özel günde izleyiciyle ilk kez buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan anlamlı programda; Türk milletinin en ağır şartlar altında dahi vatanını, bayrağını ve mukaddesatını koruma iradesi ile Çanakkale ruhu sahneye taşınacak.

500 kişilik dev kadro ve Samsun maarif imzası

500 kişilik dev bir kadroyla sahneye konulacak olan ve çoğunluğunu Samsun Maarif Orkestrası ile Korosunun oluşturduğu Şüheda 1915 oyunu, izleyicilere tarihi bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Projede usta tiyatro sanatçılarının yanı sıra Maarif Tiyatrosu ve Maarif Halk Dansları topluluklarında yer alan öğretmenlerimiz de hem sahne önünde hem de sahne gerisindeki süreçlerin tamamında etkin bir biçimde görev alıyor.