Ağrı’nın Diyadin ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Diyadin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Diyadin Belediye Başkanı Adnan Doğan ve ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu ve ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Diyadin Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi Konferans Salonunda devam eden program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kaymakam Mustafa Karali, Diyadin’in doğal ve tarihi güzelliklerini vurgulayarak, ilçenin adının zamanla Ziyaeddin Bey tarafından yaptırılan bir kaleden Diyadin’e dönüştüğünü belirtti. Kaymakam Karali, "Bugün Diyadin’in kurtuluşunun 107. yıl dönümünü kutluyoruz; bu gün, bağımsızlığımızı koruma taahhüdümüzü yenileyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi anıyor, gazilerimize sağlık diliyoruz. Diyadin’in 107. kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun" dedi.

14 Nisan Diyadin Kurtuluş Günü etkinliğinin devamında, Sinevizyon gösterimi, ’Doğunun Sabahında’ adlı şiirin okunması, 14 Nisan ilkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin koro gösterisi ve yöresel halk oyunları sahnelendi. Günün anlam ve önemine uygun birçok şiir ve gösterinin yer aldığı programda, özellikle 14 Nisan İlkokulu öğrencilerinin sunduğu yöresel halk oyunları izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Ardından Kaymakam Karali, öğretmenler ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirip katılımcılara teşekkür ederek program sonlandırıldı.