Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde voleybol, dart, bocce ve futbol branşlarında gerçekleştirilen ikinci küme spor müsabakaları devam ediyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şuhut Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünden 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen 2. küme müsabakaları devam ediyor. İlçe düzeyinde yapılan müsabakalar voleybol, dart, bocce ve futbol branşlarında gerçekleşiyor. Etkinliklerin 18 Nisan 2025 Cuma günü sona ereceği öğrenildi.