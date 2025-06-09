Emrullah Karip Ağrı’nın Diyadin ilçesinde, Dünya Çevre Günü kapsamında farkındalık oluşturan bir etkinlik düzenlendi.

Diyadin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe kursiyerler ve gönüllü gençler katıldı. Etkinlik kapsamında gençler, ilçenin çeşitli bölgelerinde çevre temizliği yaparak hem çevre bilincine dikkat çekti hem de doğaya katkıda bulundu. Toplanan plastik, cam ve evsel atıklar geri dönüşüm için ayrıştırıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemalettin Koran, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Gençlerimizle birlikte hem çevre temizliği yaptık hem de çevreye karşı farkındalık oluşturduk. Amacımız gençlerde çevre bilincini artırmak ve daha yaşanabilir bir dünya için adım atmak" ifadelerini kullandı.