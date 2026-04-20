Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, il genelindeki tüm okullarda, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Fatiha duası okunarak eğitim-öğretime başlandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu. Marşın ardından, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Fatiha suresi okunarak dua edildi.

Kökrek, burada yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki okullarda meydana gelen saldırıların eğitim camiasında derin üzüntüye neden olduğunu belirtti. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı dileyen Kökrek, yaralılara da acil şifalar temenni etti.

Eğitim camiası olarak zor günlerin dayanışma ve birlik içinde aşılacağına inandıklarını ifade eden Kökrek, 'Çocuklarımızın geleceğe umutla bakabilmesi için tüm gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Müdürlüğümüz koordinesinde il genelinde tüm okullarımızda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hayatını kaybeden meslektaşımız ve öğrencilerimiz için Fatiha duası edilerek eğitim-öğretime başlanmıştır.' dedi.

Programın ardından öğrenciler sınıflarına geçerek ders başı yaptı. Ziyarette Kökrek'e Şube Müdürü Muhammet Necmi Karaoğlan eşlik etti.