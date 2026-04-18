Ağrı Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz, kurumlar arası voleybol turnuvasının açılış programına katılarak ilk maçın başlama düdüğünü çaldı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde, Kaymakamlık koordinasyonunda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvası başladı. Turnuvanın açılış programına Diyadin Kaymakamı Furkan Korkusuz katıldı. Açılışta sporcularla bir araya gelen Kaymakam Korkusuz, takımlarla tek tek selamlaşarak başarı dileklerinde bulundu. Turnuvanın ilk karşılaşmasında başlama düdüğünü çalan Korkusuz, organizasyona katılan tüm kurumlara ve sporculara centilmence mücadele etmeleri temennisinde bulundu.

Yoğun katılımın olduğu turnuvanın, kurumlar arası dayanışmayı artırması ve sporun yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.