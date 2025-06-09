Sarıkamış Komdere Vadisi’nde bulunan doğa harikası peri bacaları görenlerin dikkatini çekiyor. Vatandaşlar peri bacalarının turizme kazandırılması istiyor.

Türkiye’nin en önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan ve boz ayılarıyla, sarıçam ağaçlarıyla yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış’ta bulunan ve peri bacalarına benzeyen delikli kaylar görenleri mest ediyor..

Karakurt bölgesine gezi amaçlı geldiğini belirten Sinan Elik, "Sarıkamış’ta peri bacaları var. Herkesi buraya davet ediyoruz. Gelin buraları görün, muhteşem manzarası var" dedi.

Öte yandan Sarıkamış ilçesine 30 kilometre uzaklıkta Karakurt bölgesi Komdere Vadisi’nde bulunan peri bacaları ve delikli kayaların turizm gezi alanları içine alınması bekleniyor. Kars-Erzurum kara yolu güzergahında olan peri bacaları kara yolunu kullanan vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.