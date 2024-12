Ağrı’nın Diyadin ilçesinde minik öğrencilere sağlıklı yaşam için “C vitamini Şenliği” düzenlendi.

Diyadin Aile destek Merkezinde öğrencilere yönelik kış meyvelerini tanıtma, meyveleri sevdirme, organik meyve ve suyunu tüketimine özendirmek amacıyla, "Sağlıklı Yaşam İçin C Vitamini Şenliği" düzenlendi. C vitamininin önemini ve turuncu rengini öğrenmek için öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen şenlikte öğretmenleri rehberliğinde kesilen meyveler çocuklar tarafından sıkılarak hep birlikte afiyetle içtiler. Yapılan etkinlikle turuncu rengi pekiştirilip, C vitamininin önemi çocuklara anlatıldı.