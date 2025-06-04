Ağrı’nın Diyadin ilçesinde Kurban Bayramı öncesi çarşıda alışveriş hareketliliği yaşandı. İlçe merkezindeki dükkanlar ve sokaklar bayram hazırlığı yapan vatandaşlarla dolup taştı.

Bayrama sayılı günler kala Diyadin çarşısında yoğunluk dikkat çekti. Vatandaşlar, bayramlık giysi, şeker, kolonya, kuruyemiş ve çeşitli gıda ürünlerini almak için mağazalara akın etti. Özellikle çocuklara bayramlık kıyafet alan aileler, alışverişi bayram geleneğinin bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Esnaflardan Mustafa Celil Gökmen, çarşıdaki canlılıktan memnun olduğunu belirterek, "Son iki gündür çarşı gerçekten çok kalabalık. Biz de elimizden geldiğince müşterilere en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bayramlar, esnaf için hem bereket hem de sosyal hareketlilik demek" dedi.

Bir diğer esnaf Halil Gökmen ise, "Bayram öncesi yoğunluk bizleri sevindirdi. Herkes alışverişte, çocuklar da büyükler de mutlu. Böyle günlerde çarşılar şenleniyor," sözleriyle bayram atmosferini değerlendirdi.

Giyim mağazaları, manavlar, kasaplar ve tatlıcılar yoğun talep gördü. Birçok esnaf, alışverişe gelen müşterilere yetişebilmek için gece geç saatlere kadar açık kaldı.

Bayram öncesi oluşan bu hareketlilik Diyadin’e canlılık katarken, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.