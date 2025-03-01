Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, su tarifesinin güncellenmesine dair yaptığı açıklamada, Sayıştay müfettişlerinin, DİSKİ’nin belirlediği su fiyatının maliyetin çok altında olduğunu belirttiğini ve su tarifesindeki söz konusu artışın yasal zorunluktan kaynaklandığını belirtti.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşletmesi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, su tarifesinin güncellemesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Sayıştay teftişleri sırasında müfettişlerin, “Suyun maliyetinin altında satılamayacağı, aksi takdirde kamu zararı oluşacağı ve bu zararın idareden tahsil edileceği; DİSKİ’nin belirlediği su fiyatının maliyetin çok altında olduğu ve yeni bir düzenleme yapmasının yasal bir zorunluluk olduğunu” ifade ettiği belirtildi.

YASAL ZORUNLULUK

DİSKİ Genel Müdürlüğü, su tüketim fiyatlandırmasındaki yeni düzenlemenin Sayıştay müfettişlerinin işaret ettiği 2560 sayılı İSKİ Kanununun 23. maddesi gereği olarak yasal bir zorunluluk olduğu vurguladı.

ARTIŞIN GEREKÇELERİ

Açıklamada, yasal zorunluluğun dışında, enerji maliyetlerindeki artış, su kayıp oranlarındaki yüksek değerler, tahsilatta yaşanan kayıplar ile yatırım ve işletme giderlerindeki yükselişin su tarifesinde güncelleme yapılmasını zorunlu kıldığı vurgulandı. Kent merkezinde su kayıp oranının yüzde 34, kırsal ilçelerde ise yüzde 54 gibi yüksek rakamlara ulaştığı; su arıtma ve pompalama tesislerinde kullanılan elektrik enerjisinin maliyetinde yüzde 48,20 oranında artış yaşandığı, bu durumun suyun musluklara ulaşma maliyetini doğrudan etkilediği belirtildi.