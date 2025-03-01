Hatay’da servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 6 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı kaza yeri havadan görüntülendi.

Kaza, Antakya- Reyhanlı yolu Üzümdalı Mahallesi mevkiinde yaşandı. 31 C 0004 plakalı servis minibüsü seyir halindeyken, yol kenarında park halinde bulunan 31 B 2646 plakalı tıra çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye sevk edildi. Kazada servis aracında bulunan 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, olay yeri dron ile görüntülendi.