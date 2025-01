Diş Hekimi Tülay Akkol’un Denizli’de küçük bir diş muayenehanesi ile başlayan hayali, bugün dünya sağlık turizminde öne çıkan bir başarı hikayesine dönüştü. Denizli’nin ardından Antalya’da kurduğu modern diş sağlığı merkezleriyle bölge halkı ve dünyanın dört bir yanından gelen insanlara sağlık hizmeti sunan Akkol, adını uluslararası arenada duyurmayı başardı. Yoğun talep nedeniyle İngiltere’ye de klinik açma sürecinde olan Akkol, Türkiye’nin sağlık turizminde yükselişinin de güçlü bir örneği oldu.

Tülay Akkol, meslek hayatına Denizli’de, mütevazı bir diş muayenehanesi ile başladı. Akkol’un odak noktası, yalnızca tedavi sunmak değil, insanların yaşam kalitesine dokunmaktı. Bu anlayış, kısa sürede onu bölgenin sevilen ve büyük ilgi gören bir sağlık hizmeti sağlayıcısı haline getirdi. Ancak onun hikayesi burada durmadı. Denizli’de yoğun talep nedeniyle kısa sürede büyük bir diş sağlığı merkezine dönüşen Akkol, kazandığı başarıyı Antalya’da kurduğu modern diş sağlığı merkezine taşıdı. Burada sadece bölge halkına değil, sağlık turizmi kapsamında, Avrupa, Amerika, Ortadoğu ve Arap ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen hastalara da hizmet vermeye başladı.

İngiltere’de Klinik Açıyor

Sağlık turizmine olan talep her geçen gün artarken, Tülay Akkol Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendiren isimlerden biri oldu. Antalya’da başlayan uluslararası başarısı sonrası, yoğun istek ve talep doğrultusunda hedefini İngiltere’ye yöneltti. Büyük bir girişimcilik örneği sergileyen Akkol, İngiltere’de büyük kısmı tamamlanan ve açılışı için gün sayılan Diş Sağlığı Kliniği ile rüyasını taçlandırdı. Bugün Akkol, Denizli ve Antalya’daki merkezlerinde hasta kabul etmeye devam ederken, İngiltere’de de Türkiye’nin sağlık turizmi bayrağını gururla taşımaya hazırlanıyor.

“Her Gülüş, Bir Hayalin Gerçekleşmesidir”

Bir hayalin peşinden yılmadan, azimle gittiğini belirten Akkol, “Denizli’deki ilk kliniğimi açarken bir hayalim vardı: İnsanların sadece sağlıklarını değil, hayatlarını da değiştirecek bir hizmet sunmak. Bu küçük adımla başlayan yolculuk, benim ve ekibimin inancı sayesinde önce Antalya’ya, ardından İngiltere’ye kadar uzandı. Her sağlıklı gülüşte bir umut görüyorum. Bu, bir hastanın özgüvenini geri kazanması, yaşam kalitesinin artması ve mutluluğuna şahit olmak demek. İnsanların bana güvenip farklı ülkelerden Türkiye’ye gelmesi, o hayalimin gerçek olduğunu bana her gün yeniden hissettiriyor” dedi.

“Sağlık Turizmi; Türkiye’nin Güçlü Geleceği”

Türkiye’nin, son yıllarda sağlık turizmi alanında büyük bir ilerleme gerçekleştirdiğini vurgulayan Akkol, yüksek kaliteli hizmetlerin uygun maliyetlerle sunulması, Türkiye’yi dünya çapında bir sağlık merkezi haline dönüştürdüğünü söyledi. İş insanı ve Diş Hekimi Tülay Akkol, bu başarının bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek şunları söyledi, “Sağlık turizmi, yalnızca ekonomik bir fırsat değil, aynı zamanda uluslararası ilişkiler ve insan hayatına dokunmak açısından çok kıymetli bir alan. Antalya’daki merkezimizde, dünyanın dört bir yanından hastaları ağırlıyoruz. İngiltere’deki kliniğimizle de Türk sağlık sektörünün standartlarını Avrupa’ya taşıyoruz. Ancak Denizli ve Antalya benim köklerim. Bugün hâlâ buralarda aktif olarak hasta kabul ediyor ve bu topraklardan güç alarak büyümeye devam ediyorum.”

“Amacımız insanların hayatına dokunmak”

Tülay Akkol, merkezlerinin yalnızca tedavi sunmakla kalmadığını, insanların hayatına dokunmayı misyon edinmiş bir yaklaşımla hareket ettiğini belirterek, “Yenilikçi teknolojilerle donatılmış merkezlerimizde, hastalarımız için sağlıklı gülüşlerin birer mutluluk kaynağı olduğu bilinciyle hizmet sunuyoruz. Bizim için her bireyin sağlıklı bir gülüşe erişim hakkı var. Hastalarımız kadar çalışanlarımızın da mutluluğunu önceliyoruz. Her geçen gün daha fazla insana ulaşarak, ağız ve diş sağlığı alanında sürdürülebilir bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Sağlık, bir yaşam kalitesi unsuru; bu yüzden her bir tedaviyi insan hayatını değiştirecek bir dokunuş olarak görüyoruz” dedi.