Mersin’in Mut ilçesinde video çeken genç bir kızın talebi sonrasında tepedeki direk, jandarma ve ormancıların çalışmasıyla yenilenip dikilerek Türk bayrağı göndere çekildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsaldaki Evren Mahallesi sınırlarında hakim tepeye 2019 yılında yörenin gençleri tarafından dikilen direkteki Türk bayrağının rüzgarla aşağıya indiğini düşünen 19 yaşındaki Melike Bekler, duyarlılık gösterdi. Yüyüreyek dağın tepesine çıkan genç kız, bayrağın yıprandığını belirterek durumun üzücü olduğunu ifade edip ilgilenilmesi için çektiği videoyu paylaştı. Bunun üzerine jandarma, orman, belediye ve mahalle sakinleri önce direği uygun hale getirip boyadı ve tekrar dikti. Daha sonra yıpranan bayrak yenisi ile değiştirilerek göndere çekildi.

Konuyla ilgili bilgi veren mahalle muhtarı Mehmet Şahin, "Bugün yapılan çalışma ile bayrak direğini yatırılıp kaldırılabilecek şekle getirdik. Bayrağı değiştirdik" dedi.