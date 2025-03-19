Antalya’nın Alanya ilçesi Uğrak Mahallesi’nde kontrollü şekilde patlatılan dağdan düşen kaya parçaları yola savruldu.

Alanya’nın Uğrak Mahallesi D-400 kara yolu Yeşilöz Kavşağı-Kaledran yolunda geçtiğimiz günlerde kara yolu yapımında kullanılmak üzere taş temini için dağ patlatılmıştı. Dün sabah saatlerinde ise yine aynı yerde kara yolunda kullanılmak üzere dağ ikinci kez kontrollü olarak patlatıldı. Dağdan düşen kaya parçaları yola düşerken, Jandarma ve polis ekipleri kara yolunu patlatma esnasında trafiğe kapattı.

Patlamanın yapıldığı yerin yakınında oturan ve patlamadan sonra evinde çatlaklar meydana geldiğini ifade eden Uğrak Mahallesi sakinlerinden Mehmet Toksöz, "Evimi sonbaharda yeni tamir yaptırdım. Bir sefer patlama yaptılar evde çatlaklar oldu. Patlama yapıldığında ben evin içerisindeydim’’ dedi.

Demir bariyerleri parçalamıştı

Aynı noktada bu ayın başlarında yine kara yolu ve asfalt yapımı için gerekli ham madde ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan patlamada dağdan düşen kaya parçaları yolun ortasındaki demir bariyerlere de zarar verdi. Kara yolu ise 6 saat trafiğe kapalı tutuldu.