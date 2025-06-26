Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 26 Haziran Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen konferansta, din görevlilerinin madde bağımlılığıyla mücadelede üstleneceği kritik rol ele alındı.

Turgutlu İlçe Müftülüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen "Bağımlılıkla Mücadelede Din Görevlilerinin Rolü" başlıklı programa, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Erdinçli konuşmacı olarak katıldı. İlçe Müftüsü Ömer Çoban’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe imam-hatipler, Kur’an kursu öğreticileri ve müftülük personelinden oluşan yaklaşık 200 kişi katılım sağladı.

Konferansta yaptığı sunumda bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çeken Dr. Erdinçli, camilerin ve minberlerin sadece ibadet mekânı değil, aynı zamanda bilinçlendirme ve kurtarma merkezleri olduğunu vurguladı. "Din görevlilerimiz sahadaki rehberlerdir. Özellikle gençliğimizi tehdit eden bağımlılıklara karşı onların bilgilendirme, yönlendirme ve manevi destek sunma görevleri çok kıymetlidir" dedi.

Bağımlılıkla mücadelenin çok paydaşlı bir süreç olduğuna dikkat çeken Erdinçli, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önleme temelli çalışmalarının önemine değindi. Cami vaazlarında, yaz Kur’an kurslarında ve birebir görüşmelerde bağımlılıkla ilgili mesajların verilmesinin, farkındalığı artıracağını ifade etti.

Konferansta din görevlilerine yönelik şu öneriler sıralandı: "Cami cemaatine bilinçlendirici mesajlar verilmesi. Aile içi sohbetler ve gençlik buluşmaları düzenlenmesi. Mahalle gençleriyle birebir sohbet gruplarının kurulması. Yaz Kur’an kurslarında yaş gruplarına göre özel içerikler hazırlanması. Bağımlılıktan kurtulan bireylerin deneyimlerinin güvenli ortamda paylaşılması. Müftülük, Yeşilay, Sağlık Bakanlığı ve STK’larla iş birliğinin artırılması."

Programın sonunda katılımcılara, Dr. Ahmet Erdinçli’nin kaleme aldığı "Manevi Değerler Boyutuyla Bağımlılıkla Mücadele Rehberi" isimli kitap hediye edildi. Konferansa katılan din görevlileri, etkinliği bilgilendirici bulduklarını ve sahada bu konuyla ilgili daha aktif rol alacaklarını belirtti.