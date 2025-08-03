Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerinde 22 Temmuz’da başlayan orman yangınına müdahale ederken hayatlarını kaybeden 5’i AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü ve 5’i de orman işçisi olmak üzere 10 kişi için derneğin Manisa Ekibi tarafından anma programı düzenlenerek lokma hayrı yapıldı.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesine bağlı Fethiye ve Büyük Yayla mahallelerinde 22 Temmuz’da başlayan orman yangınına müdahale eden 5 AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü ve 5 orman işçisi hayatını kaybetmişti. Yaşanan elim olayın ardından hayatını kaybeden AKUT Arama Kurtarma Derneği Ankara Ekibi gönüllüleri Alperen Özcan, Bayram Eren Arslan, İlker Onarıcı, Muharrem Can ve Tekin Enes Sarıyıldız ile orman işçileri için derneğin Manisa Ekibi anma programı düzenledi.

Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda, AKUT Arama Kurtarma Derneği Manisa Ekibi gönüllüleri tarafından kurulan stantta lokma ve lokum hayrı yapılırken, orman şehitleri için dualar da edildi.

Öte yandan AFAD Manisa İl Müdürü Osman Pıhtılı, AFAD Manisa İl Müdür Yardımcısı Fırat Şen, OGM İl Müdürlüğü İşletme Şefi Halil Susuz, Şef Yardımcısı Ayla Yıldız Şahin, Yunusemre Belediyesi Afet Daire Müdürü Tuncay Öztürk, ANDA Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri de programa katılarak, AKUT Arama Kurtarma Derneği Manisa Ekibi’ne taziyede bulundu.

AKUT Arama Kurtarma Derneği Manisa Ekip lideri Kürşat Utku Satıoğlu, "Eskişehir Seyitgazi’de çıkan orman yangınına müdahale ederken şehadet mertebesi ile şereflenen kardeşlerimizin aziz hatıraları için lokma hayrında bulunduk. Ruhları şad olsun" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren lokma hayrına Manisalılar büyük ilgili gösterdi.