Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılı süresince Bayburt’ta düzenlenen yarışmalarda dereceye giren eserler, Bayburt Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı’nda sergilendi.

Öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, kültürel birikimle tanışmalarını sağlamak ve dilin düşünce gelişimine katkısını artırmak amacıyla hayata geçirilen projede, öğrencilerin özgün bakış açılarını yansıtan çalışmalar sergilendi. Fuar alanındaki eserler, vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüller takdim edildi. Öğrencileri fuarda yalnız bırakmayan ve eserlerini inceleyen Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman, projeye katkı sağlayan öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek, emeklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.