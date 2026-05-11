Aydın'ın turizm merkezlerinden Didim ilçesinde, yaklaşan turizm sezonu ve Kurban Bayramı öncesinde gıda işletmelerine yönelik denetimler artırıldı.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik kontrol ve denetim çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Özellikle turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte yoğunlaştırılan denetimlerde, işletmelerin hijyen şartlarını, ürün muhafazası ve mevzuata uygunluk durumları inceleniyor. Bayram öncesi denetim sayılarını artıran ekipler, işletme sahipleri ve çalışanlarına da gıda mevzuatı hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Yetkililer, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin sezon boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.