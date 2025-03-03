Aydın’ın Didim ilçesinde sahaya inen belediye ekipleri sahil hattında mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

İlçe genelindeki temizlik çalışmalarına devam eden Didim Belediyesi, mıntıka temizliklerini de hız kesmeden sürdürüyor. Bu çerçevede sahaya inen ekiplerin son durağı Mavişehir Mahallesi oldu. Mıntıka temizliği gerçekleştiren ekipler, sahil hattını temizledi.

Çevrenin temiz tutulmasının önemine dikkat çeken Didim Belediyesi, herkesi sorumluluk almaya davet ederek yaptığı açıklamada "Bugün Mavişehir Mahallesi sahil hattında detaylı bir mıntıka temizliği gerçekleştirdik. Pırıl pırıl sahiller, tertemiz sokaklar ve korunmuş doğal güzellikler için hep birlikte sorumluluk alalım. Çöplerimizi çöp kutularına atalım, doğamızı koruyalım, gelecek nesillere temiz bir Didim bırakalım. Unutmayalım, Didim hepimizin" ifadeleri yer aldı.